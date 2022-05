Das sagt Neymar zu einem möglichen PSG-Abgang

Zuletzt tauchten erneut Spekulationen auf, wonach Neymar Paris St. Germain verlassen könnte, da die Klubleitung mit den Leistungen des Brasilianers nicht wirklich zufrieden ist. Jetzt äussert sich der 30-Jährige dazu.

Von einem Abgang bei PSG will Neymar nichts wissen. “Niemand hat mir irgendetwas gesagt, aber von meiner Seite aus ist klar, dass ich bleiben will”, sagt der Angreifer bei einem Sponsorentermin in Katar und ergänzt bei “Goal”: “Ich weiss nicht genau, was ich dazu sagen soll, aber die Wahrheit ist, dass ich bleibe.”

Der Angreifer hat seinen Vertrag in Paris vor Jahresfrist bis 2025 verlängert. Auch in Zukunft will er beim Ligue 1-Verein auf Torejagd gehen. Am vergangenen Wochenende hat auch Teamkollege Kylian Mbappé bis 2025 verlängert. Das Duo bleibt also vereint.

psc 26 Mai, 2022 14:05