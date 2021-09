Böser Blick: Lionel Messi löst bei PSG erste Polemik aus

Lionel Messi wartet bei Paris St. Germain auch nach drei Spielen nach wie vor auf seine erste Torbeteiligung und wirkt auf dem Platz noch nicht wirklich integriert. Im Topspiel gegen Olympique Lyon wurde er sogar vorzeitig ausgewechselt. Eine Massnahme, die beim 34-Jährigen gar nicht gut ankam.

Bei seiner Auswechslung zuckte er mit den Schultern und warf Trainer Mauricio Pochettino einen bösen Blick zu. Natürlich löste er damit sofort eine Polemik aus: Kriselt es bereits zwischen Messi und seinem Trainer, fragen sich viele. Da PSG dank eines Last Minute-Treffers von Mauro Icardi doch noch gewann, ist der Aufruhr nicht ganz so gross. Mit Spannung wird aber erwartet, wie die Entwicklung des Zauberflohs in den kommenden Wochen weitergeht. Insbesondere der nominell phänomenale Offensiv-Dreizack zusammen mit Neymar und Kylian Mbappé hat noch viel Luft nach oben.

psc 20 September, 2021 09:38