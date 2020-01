Di Maria: “PSG soll mein letzter Verein in Europa sein”

Angel di Maria fühlt sich bei Paris Saint-Germain nach wie vor sehr wohl. Bei einem möglichen Abgang möchte der Argentinier wenn nur in seine Heimat zurück.

“Ich habe das schon vom ersten Tag an gesagt. Ich hoffe, dass PSG mein letzter Klub in Europa ist, bevor ich nach Argentinien zurückkehre, um dort zu spielen”, so Angel di Maria auf einer Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Lille.

Der Offensivspieler, der 2015 von Manchester United kam, erklärt weiter, dass es derzeit zwar keine Gespräche bezüglich eines Verlängerung seines Kontraktes gibt, er es aber gelassen sieht: “Ich habe ja noch eineinhalb Jahre Vertrag.”

