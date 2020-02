Erneuter Zoff zwischen Tuchel und Mbappé

Bei Paris Saint-Germain hat es erneut gekracht! Zwar gewann PSG am Samstagabend mit 5:0 gegen Montpellier, an der Seitenlinie gab es jedoch erneut Zoff zwischen Thomas Tuchel und Kylian Mbappé.

5:0-Sieg gegen Montpellier und einen Treffer beigesteuert: Für PSG-Superstar Kylian Mbappé war der Arbeitstag am Samstag eigentlich ein erfolgreicher. Doch der Franzose wurde abermals von seinem Coach Thomas Tuchel ausgewechselt.

Mbappé kochte wegen der Entscheidung seines Trainers. Auf den Kameras zu sehen: Beide lieferten sich an der Seitenlinie eine hitzige Diskussion. Tuchel im Anschluss bei “Canal+”: “Ich bin der Trainer, jemand muss entscheiden, wer rausgeht und wer reinkommt. Und das bin ich. Mbappé ist sehr intelligent, er weiss, was er tut. Er lässt sich nicht gern auswechseln, niemand geht gern raus. Das sind keine guten Bilder, aber wir sind nicht der einzige Verein, der sich mit solchen Dingen auseinandersetzen muss. Es ist nicht gut, weil es Themen sind, die gegen den Teamgeist verstoßen. Es ist schade. Ich bin nicht sauer, sondern traurig, weil es nicht notwendig ist. Ich habe ihm erklärt, warum wir das getan haben, und das wird auch so bleiben. Wir spielen kein Tennis, wir spielen Fussball und wir müssen das alle respektieren.”

Dass der Offensivstar ungeahndet davon kommt, ist nicht sicher, so Tuchel weiter: “Ich weiss nicht, ich muss drüber schlafen. Ich werde morgen eine Entscheidung treffen.”



