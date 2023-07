Kylian Mbappé hat Entscheidung über Saudi-Angebot gefällt

Die saudischen Scheichs wollen auch Kylian Mbappé für ihre heimische Liga verpflichten und haben dem Superstar ein Mega-Angebot unterbreitet. Der 24-Jährige hat allerdings kein Interesse.

Wie "RMC Sport" und "L'Équipe" am Mittwochabend übereinstimmend berichten, wird Mbappé das Angebot aus Saudi-Arabien nicht annehmen. Al-Hilal hatte dem PSG-Stürmer ein unglaubliches Salär geboten. Meldungen reichten von 200 bis sogar 700 Mio. Euro - für ein Jahr! Die sportliche Herausforderung in Saudi-Arabien reizt Mbappé allerdings (noch) nicht. Der Torjäger will in Europa bleiben.

Sein Plan ist es weiterhin, die neue Saison für Paris St. Germain aufzulaufen. Da er seinen nur noch bis Juni 2024 gültigen Vertrag bislang nicht verlängern will, forciert der Ligue 1-Klub einen Verkauf. Real Madrid wird hinlänglich als Wunschdestination von Mbappé erachtet. Ob die Königlichen für ihn angesichts der vertraglichen Situation eine hohe Ablöse zahlen wollen, ist indes fraglich.

psc 26 Juli, 2023 22:52