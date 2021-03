Kylian Mbappé sagt für Olympia ab

Der französische Jungstar Kylian Mbappé wird im Juli und August nicht für sein Land an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Der 22-Jährige wäre aufgrund seines Alters spielberechtigt. Er wird aber bereits an der EM im Juni und Juli partizipieren und hat nun für sich entschieden, dass er Olympia in Tokyo fernbleibt. Die Zeit will er auch dazu nutzen, sich über seine sportliche Zukunft Gedanken zu machen. Mbappé ist nur noch bis Sommer 2022 an PSG gebunden. Der französische Topklub möchte ihn unbedingt halten und bietet ihm eine langfristige Vertragsverlängerung an. Ob er die Offerte akzeptiert, ist aber weiterhin offen. Es würde auch ein Wechsel zu Real Madrid oder einem anderen Topklub winken.

psc 30 März, 2021 13:37