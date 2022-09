Kylian Mbappé spricht über die komplizierte Beziehung zu Neymar

Zwischen den beiden PSG-Stürmerstars Kylian Mbappé und Neymar soll es intern immer wieder zu kleineren oder auch grösseren Eifersüchteleien und Streitereien kommen, wenn man französischen und spanischen Medienberichten Glauben schenkt. Nun äussert sich Weltmeister Mbappé zu diesen Spekulationen.

Der französische Weltmeister gibt vor dem Start in die Champions League-Kampagne mit Paris St. Germain zwar zu, dass er mit Neymar nicht immer ganz auf einer Wellenlänge ist und es auf dem Spielfeld auch schon mal zu Diskussionen kommen kann, wer nun beispielsweise einen Elfmeter tritt, grundsätzlich würde die Beziehung zwischen ihm und seinem brasilianischen Teamkollegen aber auf gegenseitigem Respekt beruhen. “Um über Neymar zu sprechen… dies ist das sechste Jahr, ich denke, wir hatten schon immer eine Beziehung, die auf Respekt basiert”, sagt Mbappé auf einer Pressekonferenz. “Aber wir hatten schon immer solche Momente, in denen unsere Beziehung manchmal etwas kälter und manchmal etwas heisser war. Es gibt Zeiten, in denen wir die besten Freunde sind. Doch manchmal reden wir nicht so viel, das liegt in der Natur unserer Beziehung.”

Für den 23-Jährigen ist die Achtung vor seinem Sturmkollegen aber sehr wichtig: “Ich habe grossen Respekt vor dem Spieler, der er ist. Vor dem Spieler, den er repräsentiert, und vor der Bedeutung, die er für unser Team hat. Wenn man dann zwei so charakterstarke Spieler hat, ist das Leben nicht linear. Es ist sicher, dass manchmal Dinge passieren, aber es bleibt immer im Respekt und im Interesse von PSG.”

Mbappé bestätigt auch, dass das Ausführen von Elfmetern jeweils spontan und auf dem Platz entschieden wird. Es gibt keine klare Nummer 1: “Man muss wissen, wie man den Kuchen aufteilt. Es ist eine Frage des Gefühls, und man muss auch wissen, wie man Wasser in den Wein schüttet. Wir werden sehen, aber es gibt kein Problem damit.”

psc 6 September, 2022 12:14