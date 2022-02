MLS-Boss ist sauer über die abschätzigen Aussagen von Neymar

Superstar Neymar hat in dieser Woche einen möglichen Wechsel in die MLS ins Spiel gebracht. Die Art der Aussagen gefallen MLS-Ligaboss Don Garber allerdings ganz und gar nicht.

Neymar betonte in einem “Twitch”-Stream, dass er für mindestens eine Saison in Nordamerika spielen möchte: “Der Hauptgrund dafür ist, dass die Saison da kurz ist. Es würde mir drei Monate Zeit für Ferien geben, dann könnte ich dafür einige Jahr länger spielen.” Diese Äusserungen gefallen Garber gar nicht. “Wir müssen einen grossen Spieler nicht am Ende seiner Karriere holen, weil er sich entschieden hat, dass er seinen Vorruhestand in der MLS verbringen möchte. Wenn sie nicht hierher kommen, um zu spielen und einen bedeutenden Beitrag zu unseren Teams und unserer Liga zu leisten, die Liga und ihre Fans zu respektieren, wollen wir sie nicht in der MLS haben”, sagt der MLS-Boss anlässlich der Pressekonferenz vor dem bevorstehenden Ligastart am Wochenende.

Als Ruhestandsliga sieht Garber die MLS ganz und gar nicht: “Wir wollen, dass unsere Geschichte von jungen Spielern handelt, die am Anfang oder auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hierher kommen.” Zuletzt haben mit Spielern wie Lorenzo Insigne (30), Xherdan Shaqiri (30) und Douglas Costa (31) drei Profis bei nordamerikanischen Teams unterzeichnet, die zwar schon im fortgeschrittenen Alter sind, aber sich nach wie vor auf dem Zenit ihres Könnens befinden.

