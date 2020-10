Neymar hat Ronaldo überholt

Der brasilianische Superstar Neymar hat in der Torschützenrangliste seines Landes Altmeister Ronaldo überholt.

Dank einem Dreierpack im WM-Qualispiel gegen Peru, das die Seleçao in der Nacht auf Mittwoch mit 4:2 für sich entschied, steht Neymar nun bei 64 Treffern in 103 Spielen. Ronaldo kam zwischen 1994 und 2011 in insgesamt 98 Spielen auf 62 Treffer.

Neymar liegt in der ewigen Torschützenliste Brasiliens nunmehr auf Rang 2. Einzig Fussballlegende Pele, der es zwischen 1957 und 1971 in 92 Partien auf 77 Treffer brachte, liegt noch vor ihm.

psc 14 Oktober, 2020 12:04