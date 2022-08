Paukenschlag: PSG-Coach Galtier kündigt Abgang von Mauro Icardi an

PSG-Trainer Christophe Galtier liefert tiefe Einblicke in die Transferplanungen seines Vereins. So soll etwa noch ein neuer Stürmer kommen. Mauro Icardi hat in Paris hingegen keine Zukunft mehr.

Galtier teilt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit, dass er Icardi in dieser Woche mitgeteilt habe, dass er künftig nicht mit mehr als 25 Spielern trainieren möchte. Der argentinische Angreifer spielt in seinen Planungen keine Rolle mehr. Der Klub suche gemeinsam mit dem 29-Jährigen eine gute Lösung. Grundsätzlich steht der Stürmer noch bis 2024 unter Vertrag. Abnehmer werden gesucht.

Einen solchen Abnehmer bereits gefunden wurde für einen anderen Stürmer: Wie Galtier mitteilt, wechselt Arnaud Kalimuendo (20) nach Rennes.

Dafür plant PSG noch fix mit einem neuen Stürmer. Wer dies sein wird, ist noch unklar.

Den Klub hingegen ebenfalls verlassen könnte Keylor Navas, da er in dieser Saison nur noch die klare Nummer 2 hinter Gianluigi Donnarumma wäre.

psc 11 August, 2022 14:45