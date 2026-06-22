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Noch keine Gespräche

PSG beobachtet Circati bei der Weltmeisterschaft

Autor: | Publiziert: 22 Juni, 2026 08:52
PSG beobachtet Circati bei der Weltmeisterschaft

Alessandro Circati hat sich offenbar auf das Radar von Paris Saint-Germain gespielt. Der 22-jährige Innenverteidiger von Parma Calcio soll bei der Weltmeisterschaft einen starken Eindruck hinterlassen haben.

Laut italienischen Medienberichten waren PSG-Scouts vor Ort und beobachteten den australischen Nationalspieler während des Turniers intensiv. Besonders die Auftritte Australiens gegen die Türkische Fußballnationalmannschaft und die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft sollen die Pariser Beobachter überzeugt haben. Geschätzt werden vor allem Circatis Spielaufbau, seine physische Präsenz, sein taktisches Verständnis und seine Vielseitigkeit. Neben seiner bevorzugten Rolle im Abwehrzentrum kann er bei Bedarf auch auf der rechten Defensivseite eingesetzt werden.

Konkrete Verhandlungen gibt es derzeit allerdings noch nicht. Weder sollen offizielle Gespräche mit Parma geführt worden sein, noch liegt dem italienischen Klub ein Angebot vor. PSG verfolgt die Entwicklung des Verteidigers aktuell lediglich sehr aufmerksam. Parma befindet sich dabei in einer komfortablen Position.

Circati besitzt einen langfristigen Vertrag bis 2029 und gilt als wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Entsprechend besteht für den Serie-A-Klub kein unmittelbarer Verkaufsdruck. Neben PSG werden auch Bologna und Wrexham mit dem Verteidiger in Verbindung gebracht. Sollte Circati seine starken Leistungen bei der WM bestätigen, dürfte die Zahl der Interessenten in den kommenden Wochen weiter wachsen.

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