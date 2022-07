PSG-Coach Galtier trifft Entscheidung auf der Torwart-Position

In der vergangenen Saison wechselten sich Keylor Navas und Gianluigi Donnarumma im Tor von Paris Saint-Germain ab. Dies wird es kommende Spielzeit nicht mehr geben.

Mauricio Pochettino handhabte es bei Paris Saint-Germain so, dass mal Keylor Navas und mal Gianluigi Donnarumma zwischen den Pfosten Stand. Weil der argentinische Übungsleiter bei PSG seinen Hut nahm und der Name des Trainer nun Christophe Galtier lautet, wird es in der neuen Saison keine Rotation mehr auf der Torwart-Position geben.

“Donnarumma zum Stammkeeper befördert”, titelt die französische Fachzeitung “L’Équipe” auf ihrem Cover. Für Navas werde nun nach einem Abnehmer gesucht. Angeblich zeigt die SSC Neapel Interesse (4-4-2.ch berichtete).

adk 7 Juli, 2022 16:43