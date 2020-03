PSG will Olympia-Teilnahme von Kylian Mbappé verhindern

Paris St. Germain will eine Olympia-Teilnahme seines Starstürmers Kylian Mbappé unbedingt verhindern.

Wie “L’Équipe” berichtet, hat sich der französische Topklub in einem Brief an den Verband gewandt und seine Sicht der Dinge dargelegt. Die Pariser betonen, dass Kylian Mbappé neben der EM nicht auch noch an den Olympischen Spielen in Tokyo teilnehmen kann bzw. soll. Die Belastung sei zu gross.

Das Olympiaturnier beginnt zwölf Tagen nach dem EM-Finale am 12. Juli.

psc 3 März, 2020 16:33