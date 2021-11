Endlich soll es soweit sein: Ramos-Debüt bei PSG

Das Debüt von Sergio Ramos bei Paris St. Germain steht offenbar endlich bevor.

Der Sommer-Neuzugang stand wegen Verletzungsproblemen noch keine einzige Minute für seinen neuen Verein auf dem Platz. Gemäss französischen Medien könnte der 35-jährige Abwehrspieler am Samstag im Ligaspiel gegen Nantes nun erstmals in den Farben von PSG auflaufen. Ramos ist gemäss “L’Équipe” wieder voll ins Mannschaftstraining eingegliedert und könnte zumindest im Kader für die anstehende Partie stehen. Dann wäre auch ein Einsatz möglich. Wohl eher als Joker als in der Startelf.

psc 18 November, 2021 09:40