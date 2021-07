Sergio Ramos hat einen Rat an seinen neuen Teamkollegen Kylian Mbappé

Sergio Ramos hat in diesem Sommer bei PSG unterschrieben und verfolgt mit seinem neuen Klub grosse Ziele. Dabei hofft er auch auf einen Verbleib von Kylian Mbappé.

Hinter der Zukunft des pfeilschnellen Torjägers in Paris stehen einige Fragezeichen. Seinen nur noch ein Jahr gültigen Vertrag wollte er bislang nicht verlängern. Ob sich dies noch ändert, ist offen. Ramos hat für seinen neuen Teamkollegen einen klaren Rat, wie er in einem Interview mit “L’Équipe” ausführt: “Ich rate ihm, bei PSG zu bleiben. Man muss die besten Spieler haben und Kylian ist einer von ihnen, wie Neymar. Wir alle drei können Grosses erreichen.” Derzeit weilt Mbappé noch im Urlaub nach der enttäuschenden EM mit Frankreich. Allzu sehr will sich Ramos dann doch nicht in die Zukunftsplanung des Stürmers einmischen: “Ich bin niemand, der ihm eine Nachricht schickt.” Letztlich sei jeder Spieler frei, eine persönliche Entscheidung zu treffen, aber: “Es ist ein Verein mit einem aussergewöhnlichen sportlichen Projekt. Man muss immer die Entscheidung des anderen respektieren. Aber ich mag es, mit den Besten zu spielen, also möchte ich, dass er bleibt.”

An der Haltung der PSG-Bosse ändert sich nichts: Sie wollen den 22-Jährigen unbedingt zu einem langfristigen Verbleib bewegen und haben diesem schon längst einen neuen Vertrag angeboten.

psc 14 Juli, 2021 13:16