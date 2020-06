Zähe Verhandlungen: PSG verlängert mit Kurzawa

In der Causa Layvin Kurzawa hatte es zuletzt nicht nach einer Verlängerung bei Paris Saint-Germain ausgehen. Nach langen und arbeitsintensiven Verhandlungen haben sich die Parteien nun aber doch noch einigen können.

Einen Tag vor Vertragsende gibt Paris Saint-Germain die Verlängerung mit Layvin Kurzawa bekannt. Laut dem dazugehörigen Statement erhält der linke Aussenbahnspieler einen bis Ende 2024 datierten Vertrag.

In den letzten Wochen machten teilweise Meldungen die Runde, nach denen Kurzawa mit mindestens zehn Klubs (darunter Atletico Madrid) über einen Wechsel verhandle. Nun hat sich der Franzose also langfristig an den Dauermeister gebunden.

Fester Bestandteil von Thomas Tuchels Anfangsformation war Kurzawa in der abgebrochenen Saison meist nicht. Wettbewerbsübergreifend kam der ehemalige Nationalspieler auf 23 Einsätze.

aoe 29 Juni, 2020 18:34