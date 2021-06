Petkovic appelliert ans Schweizer Volk

Der blutleere Auftritt der Schweizer Nationalmannschaft gegen Italien hat tiefe Wunden hinterlassen. In einem offenen Brief wendet sich Nati-Coach Vladimir Petkovic nun an die Schweizer Bevölkerung und bittet, ihm und dem Team eine weitere Chance zu geben.

Die Mission der Schweizer Nationalmannschaft, endlich den Achtelfinal-Fluch zu brechen, droht krachend zu scheitern. Im letzten EM-Vorrundenspiel gegen die Türkei (Sonntag, 18 Uhr) ist die Nati zum Siegen verdammt. Für Bestürzung sorgte vor allem der uninspirierte Auftritt beim 0:3 gegen Italien.

“Wir wollten Euch nach den vielen Entbehrungen der langen Zeit der Pandemie glücklich machen mit einem Sieg gegen Italien”, wendet sich Nati-Coach Vladimir Petkovic in einem von der “Schweiz am Wochenende” veröffentlichten Brief ans Schweizer Volk. “So vieles hatten wir uns dafür vorgenommen. Zu viel vielleicht. Und am Schluss blieb nichts als Enttäuschung. Das tut uns von Herzen leid.”

Petkovic hat offenbar erkannt, dass vor allem im Spiel gegen Italien nicht alle Erwartungen erfüllt worden sind. “Wir sind Menschen, die versuchen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, was uns aber leider nicht immer gelingt”, schreibt Petkovic, der Last von seinen Spielern zu nehmen versucht und sich die Niederlage höchstpersönlich ankreidet: “Gegen Italien ist es mir nicht gelungen, unsere Nati so einzustellen, dass wir die starken Italiener hätten besiegen können. Im Spiel der letzten Chance müssen wir neben der richtigen taktischen Ausrichtung auch wieder alle unsere Werte und Tugenden auf den Platz bringen: Solidarität, Identifikation, Freude und Respekt.”

Der 57 Jahre alte Übungsleiter hofft für die entscheidende Partie gegen die Türkei auf die Unterstützung der gesamten Bevölkerung. “Wir sind wie eine grosse Familie, in der es kracht, in der es Verfehlungen gibt, die wir dann zusammen besprechen und klären, um uns wieder umarmen und gemeinsam unsere hochgesteckten Ziele erreichen zu können”, so Petkovic.

Man brauche nun “die Unterstützung von Euch allen”: “Eure Solidarität. Eure Positivität. Wir werden alles dafür tun, dass wir uns am Sonntagabend alle gemeinsam freuen können. Dass wir zusammen stolz sein können. Auf unsere Nati und auf unsere Schweiz!”

Fans dürfen ebenfalls nicht vergessen, dass Fussballspieler und Trainer “Gefühle, Sorgen, Ängste und Freuden wie alle anderen” haben, fügt Petkovic an. “Wir sind genauso verletzlich.”

aoe 19 Juni, 2021 12:37