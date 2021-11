Shooting Star Noah Okafor: “Ich bin unglaublich stolz”

Noah Okafor ist einer der Helden der Schweizer Nati. Vor den Länderspielen im November hat er gerade einmal sieben Minuten gespielt. Nun avanciert er sowohl gegen Italien wie auch gegen Bulgarien zum Matchwinner und ist massgeblich an der WM-Qualifikation beteiligt. Seine Freude und der Stolz sind riesig.

Dies wird nach dem Schlusspfiff beim Interview mit “SRF” deutlich. “Ich bin unglaublich stolz”, sagt Okafor und stellt die Mannschaft in den Mittelpunkt. Jeder Einzelne, der dabei gewesen ist, sei wichtig gewesen. Dass er mit dem Führungstreffer das Spiel gegen Bulgarien in die richtige Bahnen lenken konnte, freut ihn umso mehr. Der Blick des 21-Jährigen geht aber auch schon nach vorne. Nun gelte es fit zu bleiben und weiter zu arbeiten. An Okafor wird Nati-Coach Murat Yakin künftig sicherlich nicht mehr vorbeikommen.

Dieser ist ebenfalls enorm stolz auf das Team. “Wir müssen zuerst noch realisieren, was geschehen ist”, betont er. Dem Trainerstaff sei es gelungen, den Spielern das Vertrauen zu geben. Das Leistungsprinzip habe immer oberste Priorität gehabt. Sicherlich habe es auch ein wenig Glück und ein gutes Händchen gebraucht, doch letztlich sei alles aufgegangen.

Dass er überhaupt Nati-Coach wurde, ist für Yakin noch immer keine Selbstverständlichkeit: “Am 1. August habe ich den Anruf von Pierluigi Tami erhalten. Ich bin dankbar, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde. Ich habe ein fantastisches Team, das von A bis Z funktioniert hat. Die Mannschaft hat daran geglaubt.”

Für Ruben Vargas ist es in seinem alten Stadion ebenfalls ein sehr schöner Abend. Der Augsburg-Legionär steuert ebenfalls einen Treffer bei: “Es ist sehr schön gewesen, zu Hause zu spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir schnell zugeschlagen. Wir haben alle daran geglaubt. Die Fans haben uns auch bis zum Ende unterstützt, es war mega geil.

psc 15 November, 2021 23:33