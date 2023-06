Bournemouth stellt Andoni Iraola als neuen Trainer vor

Iraola war seit 2020 Cheftrainer beim spanischen Klub Rayo Vallecano. Zuletzt belegte er mit seiner Mannschaft zweimal in Folge den 12. Platz in La Liga. Nun wechselt der 40-jährige Spanier in die Premier League und coacht Bournemouth. Er unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.

Welcome to #afcb, Andoni 🤝

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 19, 2023