Mit dem Transfer von Danny Welbeck sichert sich Brighton einen erfahrenen Premier-League-Angreifer. Wie die Seagulls am Sonntag verkünden, unterzeichnete der frühere englische Nationalspieler einen Vertrag bis Saisonende. “Wir freuen uns, dass Danny zu uns gestossen ist. Er wird unsere bestehenden Optionen im Sturm ergänzen”, liess sich Brightons Trainer Graham Potter in der Pressemitteilung zitieren.

Der 29-Jährige hatte erst am 6. Oktober seinen bis 2022 gültigen Vertrag beim Absteiger FC Watford aufgelöst. Der Zweitligist teilte damals mit, “dass er eine Einigung erzielt hat, um Danny Welbeck einen ablösefreien Transfer zu ermöglichen.”

✍️ Albion have completed the signing of striker Danny Welbeck.

The former Manchester United, Arsenal and Watford forward has agreed a one-year deal with Albion!

🤝 @firsttouchgames 🤝#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 18, 2020