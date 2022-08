Granit Xhaka macht bei Arsenal einen Vorschlag für mehr Nähe zu den Fans

Offene Trainingseinheiten finden in der Premier League im Gegensatz zu vielen anderen Topligen in Europa nicht statt. Granit Xhaka möchte dies ändern.

Die englischen Topklubs werden von den Supportern ziemlich abgeschottet: Weder können Fans die Trainingszentren der Premier Ligisten besuchen, noch gibt es nach den Spielen einen direkten Austausch. Die Spieler verschwinden nach dem Abklatschen mit dem Gegner üblicherweise sehr rasch in die Kabinen und sind für die eigenen Fans dann ausser Griffweite. Selbst der Gang in die Fankurven ist nicht üblich. Granit Xhaka hat nun eine Idee, die für mehr Nähe zwischen Mannschaft und Fans sorgen könnte.

Er schlägt laut “The Athletic” bei Arsenal vor, gewisse Trainingseinheiten für die Öffentlichkeit zu öffnen – wie es beispielsweise in der Bundesliga gang und gäbe ist.

Dass dieser Vorschlag ausgerechnet vom Schweizer Nati-Captain kommt, ist bemerkenswert. Nach wie vor ist sein Disput mit den Arsenal-Supportern beim ominösen Spiel gegen Crystal Palace im Herbst 2019 nicht vergessen. Damals wurde Xhaka bei seiner Auswechslung von den eigenen Fans ausgepfiffen. Mit Gesten legte er sich beim Gang in die Kabine mit diesen an. Aufgrund dieses Ereignisses, das auch eine interne Suspendierung zur Folge hatte, folgte in der darauffolgenden Transferperiode beinahe ein Wechsel des Mittelfeldstrategen.

Xhaka blieb aber und betonte zuletzt mehrfach, dass er sich mit den Fans von seiner Seite her “versöhnt” hat. Tatsächlich sind Pfiffe gegen ihn im Emirates Stadium inzwischen in weite Ferne gerückt. Er ist bei den Gunners sogar wieder einer der Vize-Captains.

Die Verantwortlichen von Arsenal sollen offene Trainings bereits seit einiger Zeit diskutieren – sogar vor dem Vorschlag Xhakas. Allerdings sei es aus logistischen, planerischen und auch taktischen Gründen unwahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit die Türen im Trainingszentrum in London Colney bald geöffnet werden. Es müssen wohl noch andere Vorschläge her.

psc 19 August, 2022 14:14