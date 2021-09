Granit Xhaka steckt wegen Corona in der Schweiz fest

Der Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka steckt nach seinem positiven Coronatest in der vergangenen Woche in der Schweiz fest und wird seinem Verein an diesem Wochenende fehlen.

Wegen einer Rotsperre müsste der 28-jährige Mittelfeldprofi von Arsenal am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen Norwich zwar ohnehin pausieren, bei den Gunners häufen sich aber die coronabedingten Ausfälle zum Saisonstart. Auch die Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang und Alexander Lacazette fehlten zum Saisonstart. Darüber ist Arsenal-Coach Mikel Arteta alles andere als glücklich. Vor der Partie gegen Norwich spricht er Klartext: “Wenn Spieler auf Reisen sind oder sich an bestimmten Orten aufhalten und nicht geimpft sind, erhöht sich das Risiko erheblich. Und das wollen wir in unserer Gruppe nicht. Das Team wird den Preis dafür zahlen. Die Impfung ist keine Pflicht, das müssen wir respektieren. Aber wir wollen das Beste für den Club.”

psc 10 September, 2021 09:12