Der dienstälteste Premier League-Coach wird entlassen

Die Klubführung zieht damit die Konsequenzen aus den zuletzt schwachen Resultaten und Auftritten der Mannschaft: Aus den letzten sechs Partien resultierten fünf Niederlagen. Burnley ist auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht, was dem Abstieg gleichkäme. Dyche war dienstältester Trainer der Premier League. Bereits seit Oktober 2012 war er im Amt. Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis 2025 gelaufen. Neben ihm müssen auch seine Assistenten Ian Woan und Steve Stone sowie Goalietrainer Billy Mercer gehen.

Am Sonntag trifft Burnley in der Premier League auf West Ham. U23-Coach Mike Jackson und seine Assistenten übernehmen die Verantwortung für die Mannschaft.

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer.

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 15, 2022