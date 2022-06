Perfekt: Vincent Kompany heuert bei englischem Zweitligisten an

Dies bestätigt der Klub am Dienstag. Kompany freut sich auf die neue Aufgabe. “Burnley ist ein traditionsreicher Verein und es ist eine Ehre, ihr Trainer sein zu dürfen”, wird der 36-jährige Belgier in einer Vereinsmitteilung zitiert: “Ich freue mich auf die Arbeit mit den Spielern und möchte ein erfolgreiches Team formen. Die Ziele des Vorstandes haben mich beeindruckt und stimmen mit meinen überein.”

Burnley steht nach dem Abstieg aus dem englischen Oberhaus vor einem Umbruch. Das Ziel ist aber der direkte Wiederaufstieg.

We are delighted to confirm the appointment of Vincent Kompany as first-team manager.

Welcome to Burnley, @vincentkompany! 👔#WelcomeKompany | #UTC

