Chelsea lässt Hakim Ziyech noch diesen Monat ziehen

Der marokkanische Spielgestalter Hakim Ziyech könnte den FC Chelsea noch in diesem Monat verlassen.

Der 29-Jährige stand zuletzt zwar mehrfach in der Startelf, hat von den Londonern laut Transferexperte Fabrizio Romano aber grünes Licht für einen Wechsel bekommen. Mit Barça, Newcastle, Milan und auch der AS Roma zeigen gleich mehrere Klubs Interesse an Ziyech. Die Frage lautet nun, ob zwischen Vereinen und Spieler eine Einigung gefunden wird. Angeblich sieht es für einen Wechsel nach Katalonien nicht schlecht aus. Die Personalie könnte bis zum Ende des internationalen Transferfensters am 31. Januar heiss bleiben.

Der WM-Teilnehmer kommt in seinem Klub in dieser Saison nicht ganz auf die Einsatzzeiten, die er sich wünscht. Vertraglich ist er bis 2025 an Chelsea gebunden.

psc 23 Januar, 2023 17:38