Barça mit Hakim Ziyech sehr weit

Der FC Barcelona schlägt wohl bald zum ersten Mal auf dem Wintertransfermarkt zu. Hakim Ziyech soll vom FC Chelsea kommen.

Für den finanziell stark angeschlagenen FC Barcelona kommt es offenbar doch infrage, sich auf dem Wintertransfermerkt zu verstärken. Wie die «Sport» berichtet, steht Hakim Ziyech unmittelbar vor dem Wechsel in die katalanische Metropole.

Nach starken Auftritten bei der Weltmeisterschaft im Trikot der marokkanischen Nationalmannschaft sehnt sich der 29-Jährige nach mehr Einsatzzeit, die ihm offenbar in Barcelona zugesichert wird. Beim FC Chelsea ist ihm das in dieser Saison bisher nicht zuteil geworden.

Obwohl Ziyech in den vergangenen beiden Spielen in der Premier League jeweils in der Startelf stand, schaut es wohl ganz danach aus, als würde er sich in Kürze Barça anschliessen. Ziyechs Chelsea-Vertrag läuft noch bis 2025, so dass in jedem Fall eine Ablöse fällig wäre.

aoe 22 Januar, 2023 10:45