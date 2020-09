Dies bestätigt Chelsea-Coach Frank Lampard auf einer Pressekonferenz am Dienstagnachmitag. Medienberichten zufolge fliessen für den neuen Keeper, der von Ligue 1-Klub Stade Rennes zu den Londonern wechselt, rund 25 Mio. Euro Ablöse. Lampard betont, dass Petr Cech, der inzwischen als Berater und Manager bei Chelsea angestellt ist, massgeblichen Anteil an der Verpflichtung von Edouard Mendy hat und der Senegalese quasi mit der Empfehlung des einstigen Weltklassegoalies kommt.

Die Ankunft von Mendy könnte auch den bevorstehenden Abgang von Kepa Arrizabalaga bedeuten. Der Spanier hatte zum Premier League-Start bei der 0:2-Niederlage gegen Liverpool nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten gepatzt und steht schon länger in der Kritik.

Lampard confirms goalkeeper Edouard Mendy is having a medical at the moment. He adds that he made the decision to play Willy Caballero against Barnsley before the Liverpool game.#CHEBAR

