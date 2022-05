Chelsea jagt einen Top-Verteidiger aus der Serie A

Der FC Chelsea muss im Sommer die Abgänge der beiden Innenverteidiger Antonio Rüdiger (zu Real Madrid) und Andreas Christensen (zum FC Barcelona) kompensieren. Als Neuzugang wird Napoli-Verteidiger Kalidou Koulibaly ins Visier genommen.

Der Kapitän der senegalesischen Nationalmannschaft ist seit Jahren einer der stärksten Innenverteidiger der Serie A. Nicht zum ersten Mal wird er mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Nun will Chelsea laut Transferexperte Matteo Moretto Nägel mit Köpfen machen und den 30-jährigen Abwehrspieler unter Vertrag nehmen. Gespräche mit Koulibaly-Berater Fali Ramidani habe es sogar schon gegeben.

Noch steht der Verteidiger für eine weitere Saison bei Napoli unter Vertrag. Klubboss Aurelio de Laurentiis hat sich in Verhandlungen schon mehrfach als Knacknuss herausgestellt. Chelsea muss wohl relativ tief in die Tasche greifen.

psc 12 Mai, 2022 15:36