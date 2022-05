Danny Drinkwater verabschiedet sich vom FC Chelsea

Nach fünf Jahren beim FC Chelsea geht die Zeit für Danny Drinkwater zu Ende. In den sozialen Medien nimmt er Abschied von den Blues.

Danny Drinkwater (32) erhält beim FC Chelsea definitiv keinen neuen Vertrag mehr. Der Mittelfeldspieler war 2017 für immerhin fast 40 Millionen Euro von Leicester City in den blauen Bezirk Londons gewechselt, konnte dort in den Folgejahren allerdings nie einen Stammplatz für sich beanspruchen.

“Meine Zeit bei FC Chelsea ist zu Ende… Es fühlt sich wirklich seltsam an, das zu schreiben. Ich, der Verein und die Fans sind sehr enttäuscht über das Ergebnis, daran gibt es keinen Zweifel”, heisst es in einem Statement auf Drinkwaters Instagram-Account. “Verletzungen, die Art und Weise, wie ich behandelt wurde, Fehler, die ich gemacht habe, Probleme auf dem Platz, fehlende Spielzeit… die Liste der Ausreden könnte endlos sein, aber ich kann und will nicht ändern, was geschehen ist.”

Und weiter: “Fussball ist ein fantastischer Sport, aber das war für beide Seiten ein schief gelaufenes Geschäft, so schwarz-weiss ist das. Bei den Chelsea-Fans entschuldige ich mich dafür, wie sich die Sache entwickelt hat. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ihr mich in diesem Trikot in Bestform gesehen hättet, bei dem, was ich liebe.”

Drinkwater war während der vergangenen Jahre ständig ausgeliehen. In der letzten Saison ging es zum englischen Zweitligisten FC Reading, für den er immerhin 33 Meisterschaftsspiele absolvierte.

aoe 28 Mai, 2022 12:49