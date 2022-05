FC Chelsea gibt bekannt: Verkauf am nächsten Montag

Gute Nachricht für Thomas Tuchel und seine Kaderplaner: Der Verkauf des FC Chelsea wird am Montag kommender Woche offiziell über die Bühne gehen.

Der FC Chelsea hat wohl spätestens am Montag einen neuen Besitzer. In einem offiziellen Statement vonseiten des Londoner Klubs heisst es, dass am Freitagabend eine “endgültige und definitive Vereinbarung über den Verkauf des Klubs an das Konsortium Todd Boehly/Clearlake Capital getroffen wurde”. Im Zuge dessen werde erwartet, “dass die Transaktion am Montag abgeschlossen sein wird”.

Aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine war Oligarch und Chelsea-Besitzer Roman Abramovich so hart sanktioniert worden, dass er sich nach einem Käufer umsehen musste. Den Blues war es in den vergangenen Wochen untersagt worden, neue Verträge sowie Spielerverpflichtungen abzuschliessen.

Gute Nachricht also für Trainer Thomas Tuchel und dem gesamten Planungsteam, das sich nun an den Kader für die kommende Saison setzen kann. Antonio Rüdiger (29, Real Madrid) und Andreas Christensen (26, FC Barcelona) haben sich bereits gegen einen Verbleib entschieden.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2022

aoe 28 Mai, 2022 10:56