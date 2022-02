Hakim Ziyech läuft auch künftig nicht für Marokko auf

Hakim Ziyech wird nach seiner Absenz beim Afrika Cup auch künftig nicht für die marokkanische Nationalmannschaft auflaufen.

Der 28-jährige Spielmacher des FC Chelsea, der in der Vergangenheit schon 40 Mal für sein Land im Einsatz war, hat sich mit Nationaltrainer Vahid Halilhodzic zerstritten, was mehr oder weniger zu seiner Ausbootung führte. Nun erklärt Ziyech in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er sich mit seinem Verein für die Klub-WM aufhält: “Ich werde nicht in die Nationalmannschaft zurückkehren. Das ist meine endgültige Entscheidung. Ich weiss, wie es dort läuft und wie die Dinge funktionieren.”

Vorderhand konzentriert sich Ziyech voll und ganz auf die Aufgaben in seinem Klub, wo er im Laufe dieser Saison immer besser in Form kommt.

psc 9 Februar, 2022 14:29