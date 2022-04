Lukaku als Nachfolger von Mbappé im Sommer zu PSG?

Paris Saint-Germain soll sich mit einem Transfer von Romelu Lukaku befassen. Beim FC Chelsea wartet der Belgier derweil noch auf seinen grossen Durchbruch.

Laut Informationen von “But!” befindet sich Mino Raiola in Gesprächen mit Paris Saint-Germain. Romelu Lukaku könnte demnach bei PSG die mögliche Lücke im Sturm füllen, sollte Kylian Mbappé nach der Saison zu Real Madrid wechseln.

Lukaku kehrte indes erst im vergangenen Oktober für 113 Millionen Euro von Inter zum FC Chelsea zurück. Der 28-Jährige unterschrieb in London einen bis 2026 datierten Kontrakt – und hat für die Blues in der laufenden Saison erst zwölf Tore in 36 Pflichtspielen erzielt.

adk 10 April, 2022 17:52