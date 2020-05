Napoli-Star Dries Mertens hat eine klare Tendenz

Der belgische Nationalspieler Dries Mertens kann im Sommer ablösefrei wechseln. Jetzt scheint der 33-jährige Stürmer in seinen Plänen einen Tendenz zu haben.

Den Angreifer zieht es laut “Corriere dello Sport” auf die Insel. Genauer zum FC Chelsea. Dort könnte Dries Mertens bereits ab nächster Saison auflaufen. Nach insgesamt sieben Jahren bei Napoli will der 90-fache Nationalspieler Italien verlassen und eine neue Liga kennenlernen. An Interessenten mangelt es nicht, die Blues scheinen sich nun aber die Pole Position gekrallt zu haben.

Mit zwölf Toren und sechs Assists beweist Mertens in Neapel auch in dieser Saison seine Stärke und Kaltblütigkeit im Angriff. Schon bald könnte er in der Premier League wirbeln.

psc 8 Mai, 2020 16:47