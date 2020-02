Offiziell: Hakim Ziyech wechselt im Sommer zu Chelsea

Der Transfer des marokkanischen Offensivspielers Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam zum FC Chelsea ist bestätigt.

Wie die Niederländer auf ihrer Webseite bekanntgeben, wird sich der 26-jährige Spielgestalter im Sommer für zunächst 40 Mio. Euro Ablöse dem Londoner Klub anschliessen. Durch Boni kann diese Summe noch auf 44 Mio. Euro steigen. Ziyech läuft seit Sommer 2016 für Ajax auf und ist dort ein absoluter Leistungsträger.

Als solcher war er im Vorjahr beispielsweise massgeblich am Einzug des Klubs in die Champions League-Halbfinals beteiligt. Mit dem Wechsel auf die Insel wagt er nun einen grossen Karriereschritt. Erstmals in seiner Karriere läuft Ziyech in der kommenden Saison für einen Verein ausserhalb der Niederlande auf.

