Pedro verabschiedet sich bei Chelsea

In den sozialen Medien bedankte sich der 32-Jährige bei “jedem Fan für den Support über die Jahre” und beim Klub, der ihm eine Chance gab ein “Blue” zu sein. Auch den Teamkollegen gilt der Dank von Pedro.

Chelsea-Coach Frank Lampard würdigte den Flügelspieler, der zur AS Roma in die Serie A wechselt auf der Pressekonferenz: “Ich möchte über Pedro sprechen, weil er sein letztes Spiel für den Klub absolviert hat und die Jungs ihm gerade in der Umkleidekabine ein Ständchen gebracht haben. Und das zu Recht, wegen seiner Karriere im Allgemeinen und wegen der Karriere, die er bei diesem Klub gemacht hat”, sagte Lampard auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. “Der Einfluss, den er hier hatte, war enorm. Ich möchte mich bei Peds herzlich bedanken und ihm alles Gute wünschen. Er ist für unsere verbleibenden Spiele hier, aber ein bedeutender Spieler des Klubs geht.”

My last game at Stamford Bridge. Thanks to every fan for your support through this years, to the club for giving me the chance of being a Blue and to my teammates. You'll be in my heart forever. Now let's fight for FA Cup trophy!!! BIG BLUE FAMILY 👏🏻💙🔝 @ChelseaFC #CFC #KTBFFH pic.twitter.com/vwFKmnWfbx

— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) July 26, 2020