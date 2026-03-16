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Sanktionen

Premier League büsst Chelsea und verhängt eine Transfersperre

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 14:20
Premier League büsst Chelsea und verhängt eine Transfersperre

Die Premier League belegt Chelsea mit einer Geldstrafe von über 10 Mio. Pfund und verhängt zudem eine Transfersperre gegen den Klub.

Das Profiteam ist von der Sperre zwar nicht betroffen (bzw. nur auf Bewährung), allerdings dürfen die Blues mit sofortiger Wirkung während neun Monaten keine neuen Spieler in die Nachwuchsakademie holen. Die Busse beträgt 10,75 Mio. Pfund. Grund für die Sanktion sind Verstösse gegen die Regeln des Financial Fairplay und im Zusammenhang mit der nicht deklarierten Bezahlung von Spielern und Beratern während der Ära von Ex-Besitzer Roman Abramovich. Chelsea hatte die Fehler eingestanden und mit der FA kooperiert. Dies wurde beim Strafmass ebenso berücksichtigt wie die Tatsache, dass inzwischen neue Besitzer an Bord sind. Auch ein Punktabzug wurde diskutiert, aber nicht verhängt.

Unabhängig davon laufen gegen den Klub weiterhin auch weiterhin Ermittlungen des englischen Verbands FA.

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