Rüdiger-Entscheidung wohl noch in 2020

Antonio Rüdiger umgeben schon seit Langem Gerüchte um einen Abgang vom FC Chelsea. Darüber soll noch in den kommenden Tagen eine Entscheidung fallen.

In den Resttagen des Jahres 2020 will Antonio Rüdiger angeblich eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Chelsea treffen. “Bild”-Reporter Christian Falk zufolge will der in London ins Hintertreffen geratene Verteidiger in den nächsten Tagen in sich gehen.

Die Blues treten am Boxing Day (18.30 Uhr) im Londoner Stadtderby beim FC Arsenal an und am Montag (18.30 Uhr) zu Hause gegen Aston Villa. Rüdiger ist in der Premier League seit über einem Monat ohne Einsatz. Zuletzt schmorte er fünfmal in Folge auf der Bank.

Rüdigers Vertrag im blauen Bezirk Londons ist noch bis 2022 gültig. “Ich kann nicht zufrieden sein mit meiner Situation bei Chelsea”, sagte der 27-Jährige zuletzt als Gast im “ZDF – Sportstudio”.

aoe 26 Dezember, 2020 12:43