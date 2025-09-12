Alexander Isak braucht in Liverpool noch viel Zeit

150 Mio. Euro-Neuzugang benötigt beim FC Liverpool noch einige Zeit bis er bei 100 Prozent ist.

Dies stellt Reds-Coach Arne Slot vor dem Ligaspiel in Burnley klar. "Erwarten Sie nicht, dass er in jedem Spiel 90 Minuten spielt. Das wird in den kommenden Wochen sicher nicht der Fall sein. Er hat die Vorbereitung und 3 bis 4 Monate Mannschaftstraining verpasst. Wir müssen ihn Schritt für Schritt wieder in Form bringen", sagt der Niederländer im Hinblick auf den Zustand von Isak.

Dieser kam zuletzt in der schwedischen Nationalmannschaft zu einem 20-minütigen Einsatz im Kosovo, konnte dort allerdings keine Akzente setzen und die 0:2-Niederlage nicht verhindern.

Nach seinem Zwist mit Ex-Klub Newcastle wird er in Liverpool nun behutsam aufgebaut. Slot betont, dass der Torjäger nicht für die nächsten zwei Woche, sondern für die kommenden sechs Jahre verpflichtet worden sei. Dies müssten sowohl Fans wie auch der Klub selbst im Hinterkopf behalten. "Dies dient dem langfristigen Wohl des Spielers", so der Coach.

Möglich sind vorerst wohl in erster Linie Jokereinsätze.

