Klopp verharmlost Gerüchte um Salah

Die Personalie Mohamed Salah wirft seit Kurzem Blasen. Beim FC Liverpool geht man entspannt mit den kursierenden Gerüchten um. Jürgen Klopp ist jedenfalls fernab jedweder Nervosität.

Vom Bankplatz im Spiel gegen Crystal Palace (7:0) angefangen über die Selbst-Befeuerung der Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid oder dem FC Barcelona – die Personalie Mohamed Salah kam in den letzten Tagen nicht zur Ruhe.

Das Ganze ist natürlich auch an Jürgen Klopp nicht vorbeigegangen. “Wir sprechen nie über Verträge, jedenfalls nicht mit der Presse, also warum sollten wir jetzt damit anfangen?”, sagte der Trainer des FC Liverpool am Mittwoch auf entsprechende Nachfrage.

Die Reds messen sich am Sonntag (17.30 Uhr) nach den Weihnachtsfeiertagen mit dem Vorletzten West Bromwich Albion. “Mo ist in einer guten Stimmung, momentan gut drauf und in wirklich guter Form – und das ist das Wichtigste für mich”, sagte Klopp. Salah kommt bisher auf 16 Tore und vier Vorlagen in 21 Spielen.

Intern, das stellte Klopp ebenso klar, sind die umherschwirrenden Gerüchte kein Thema. “Für euch ist das schön, wenn ihr drüber schreiben könnt, aber intern gibt es darüber nichts zu sagen”, so der LFC-Coach.

aoe 25 Dezember, 2020 11:38