Konflikt: Liverpool will Salah nicht zur WM-Quali lassen

Der FC Liverpool möchte verhindern, dass Mohamed Salah Anfang September an einem WM-Qualispiel für Ägypten teilnimmt.

Grund dafür sind coronabedingte Quarantäne-Massnahmen: Ägypten steht derzeit auf einer Roten Liste, die dazu führen würde, dass Salah nach seiner Rückkehr vom Qualifikationsspiel gegen Angola für zehn Tage in ein Quarantäne-Hotel müsste. Die Partie ist für den 2. September angesetzt. Ägyptens Auswärtsspiel am 5. September in Gabun ist hingegen kein Problem, da jenes Land in Grossbritannien “nur” auf der Gelben Liste steht. Für jenes Spiel würden die Reds Salah auch eine Freigabe geben.

Der ägyptische Verband hat die FIFA um eine Ausnahmegenehmigung gebeten. Die Hoffnung der Verantwortlichen ist, dass der 29-Jährige beide Spiele für sein Land bestreiten kann, ohne danach in Quarantäne gehen zu müssen.

psc 23 August, 2021 15:53