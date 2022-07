Liverpool-Neuzugang Carvalho “vielleicht beim grössten Verein der Welt”

Der FC Liverpool hat längst bestätigt, dass mit dem FC Fulham eine Einigung über den Transfer von Fabio Carvalho besteht. Nun hat der 19-Jährige seinen Wechsel offiziell besiegelt.

Beim FC Liverpool wird Fabio Carvalho künftig die Nummer 28 bekleiden. Hatte der LFC bereits Ende Mai vermeldet, dass der Portugiese an die Anfield Road wechseln wird, folgte nun die finale Bestätigung.

“Es ist einfach ein tolles Gefühl, hier bei einem der grössten Vereine der Welt zu sein, wenn nicht sogar beim grössten. Ich bin einfach glücklich, hier zu sein, und kann es kaum erwarten, anzufangen”, sagte Carvalho in seinem ersten Interview mit “Liverpoolfc.com”. Der Offensivspieler erklärte: “Wenn man hört, dass Liverpool interessiert ist, hat man nur einen Gedanken im Kopf: Ich will mich ihnen anschliessen und versuchen, in und um die Mannschaft zu spielen. Hoffentlich kann ich grosse Dinge erreichen.” Bei den Reds hat er einen bis 2027 gültigen Vertrag unterzeichnet.

adk 3 Juli, 2022 13:43