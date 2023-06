Liverpool pusht Transfer von Dominik Szoboszlai

Der FC Liverpool könnte sich die Dienste am ungarischen Spielmacher Dominik Szoboszlai von RB Leipzig sichern.

Gemäss "The Athletic" werden die Reds aktiv und wollen den 22-jährigen Offensivspieler aus der Bundesliga in die Premier League locken. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Mio. Euro ist ein Transfer von Szoboszlai möglich. Diese müsste aber noch im Laufe des Freitags aktiviert werden. Im Juli ist sie nicht mehr gültig. Dann könnte Leipzig wieder frei verhandeln.

Newcastle United soll ebenfalls während langer Zeit ein Auge auf Szoboszlai geworfen haben, scheint sich nun aber zurückzuziehen.

psc 30 Juni, 2023 11:47