Liverpool bietet im Tausch für Victor Osimhen gleich zwei Stars

Der FC Liverpool möchte sich in diesem Sommer mit Torjäger Victor Osimhen verstärken. Dafür würden die Reds gleich zwei eigene Stürmer "opfern".

Gemäss "teamTalk" dürften Darwin Núñez und Federico Chiesa beide den Weg nach Neapel antreten, wenn im Gegenzug Osimhen kommt. Der 26-jährige Nigerianer steht vor einer offenen Zukunft. Die vergangene Saison hat er auf Leihbasis bei Galatasaray verbracht. Dort gelangen ihm in 41 Pflichtspielen 37 Tore.

Zahlreiche Klubs umgarnen Osimhen nun. Liverpool würde mit Núñez und Chiesa zwei Stürmer im Gegenzug anbieten, die in der vergangenen Saison an der Anfield Road nicht reüssierten. Sollte dieser Transfer gelingen, könnte der englische Meister nach Jeremie Frimpong und demnächst Florian Wirtz (beide von Leverkusen) in diesem Sommer bereits einen dritten sehr namhaften Neuzugang begrüssen.

psc 19 Juni, 2025 12:49