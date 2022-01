Nach Salah-Aussagen zur Liverpool-Zukunft: Das sagt Klopp

Mohamed Salahs Vertrag beim FC Liverpool läuft zwar erst 2023 aus, eine Verlängerung gestaltet sich aber kompliziert. Nun spricht Trainer Jürgen Klopp.

“Ich möchte bleiben, aber es liegt nicht in meiner Hand. Es liegt in ihren Händen”, sagte Mohamed Salah erst vor wenigen Tagen gegenüber der “GQ”. “Sie”, so der 2017 von der AS Rom verpflichtete Angreifer, “wissen, was ich will. Ich verlange keine verrückten Sachen”.

Zur Vertragslage des 29-jährigen Ägypters bezog nun auch Jürgen Klopp auf einer Pressekonferenz Stellung. Der Teammanager des FC Liverpools sagte: “Ich weiss, dass Mo Salah bleiben will. Ich bin sehr zuversichtlich. Die Vertragsverhandlungen werden aber Zeit brauchen.” Englischen Medienberichten zufolge fordert Salah vom Premier-League-Klub ein Wochengehalt in Höhe von rund 360’000 Euro.

