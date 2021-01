Reds und Milan im Duell um Bade

Loic Bade weckt beim FC Liverpool und dem AC Mailand Interesse.

Der FC Liverpool und der AC Mailand liefern sich offenbar ein Transferduell um Loic Bade. Das geht aus einem Bericht des französischen Portals “Le10Sport” hervor.

Der 20-Jährige hat in den letzten Monaten einen echte Senkrechtstart hingelegt. Bade spielte in der Vorsaison noch für den Zweitligisten Le Havre, wechselte von dort ablösefrei zum RC Lens, bei dem er zum Stammpersonal in der zentralen Verteidigung gehört.

Liverpool befindet sich schon seit Langem auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Verantwortlich hierfür sind die Langzeitverletzungen von Virgil Van Dijk und Joe Gomez.

Um Milan halten sich ebenfalls Spekulationen um einen neuen Defensivspezialisten. Neben Mohamed Simakan soll auch der Kontakt zu Fikayo Tomori aufgenommen worden sein.

