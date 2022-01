Roy Hodgson kehrt zurück und kann auf einen Millionen-Bonus hoffen

Der Routinier hat am Dienstagabend bei den Hornets unterschrieben. Vorerst bis Saisonende. Mit nur 14 Punkten aus 20 Spielen liegt Watford auf dem vorletzten Tabellenplatz. Geht es nach Verlustpunkten ist der Verein sogar ganz hinten. Den Abstieg zu verhindern wird für Hodgson also nicht leicht. Geschafft hat er dies mit einer ähnlichen Ausgangslage bei anderen Premier League-Klubs in der Vergangenheit aber schon mehrfach.

Englischen Medienberichten kann Hodgson eine siebenstellige Prämie kassieren, wenn er Watford in der Premier League hält.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.

Welcome to Watford, Roy!

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022