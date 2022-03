Ex-Leipzig-Trainer Jesse Marsch findet Anstellung in der Premier League

Der 48-jährige Amerikaner wurde am Montag wie erwartet als Nachfolger von Marcelo Bielsa vorgestellt, der seinen Hut am Wochenende nach dreieinhalb Jahren nehmen musste. Jesse Marsch unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2025.

“Wir freuen uns, Jesse im Verein willkommen zu heissen und sind gespannt, wie er uns in dieses neue Kapitel führen wird. Jesse ist jemand, den wir vor einigen Jahren während seiner Zeit bei Red Bull Salzburg kennengelernt haben und wir glauben, dass seine Philosophie und sein Fussballstil mit dem des Klubs übereinstimmen und sehr gut zu den Spielern passen werden. Wir haben einen langfristigen Plan und sind fest davon überzeugt, dass er Leeds United auf die nächste Stufe bringen kann und freuen uns auf die Zukunft”, sagt Leeds-Sportdirektor Victor Orta über den neuen Chefcoach.

#LUFC can today announce the appointment of Jesse Marsch as our new head coach, pending international clearance

— Leeds United (@LUFC) February 28, 2022