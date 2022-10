Die Luft für Jesse Marsch bei Leeds United wird dünn

Die Position von Trainer Jesse Marsch bei Leeds United wird ungemütlich. Noch hält er von der Klubleitung allerdings die notwendige Rückendeckung.

Selbstverständlich ist dies nicht: Leeds ist in der Premier League inzwischen seit acht Spielen sieglos. Zuletzt gab es sogar vier Niederlagen in Serie. Laut «Daily Mail» wollen die Klubbosse aber mit Marsch in die WM-Pause gehen und diesen im Januar mit neuen Spielern für die Mannschaft unterstützen.

Der 48-jährige Amerikaner coacht Leeds United seit Februar dieses Jahres. Der Start in die Saison glückte mit zwei Siegen und einem Remis, danach begann allerdings eine Talfahrt, die bis heute nicht gestoppt werden konnte. Zuletzt setzte es am vergangenen Wochenende zu Hause eine 2:3-Niederlage gegen Aufsteiger Fulham ab.

