Berater von Ousmane Dembélé trifft sich mit Spitzenklub

Ousmane Dembélé lässt anscheinend nach einem PSG-Ausweg suchen. Sein Berater soll sich mit einem Spitzenklub getroffen haben.

Ousmane Dembélé hat seinem Berater offenbar den Auftrag gegeben, nach einer Wechselmöglichkeit Ausschau zu halten. Im Zuge dessen hat sich der Agent laut «Sport» vor Kurzem mit Hugo Viana, dem Sportdirektor von Manchester City, getroffen.

Zu Transferverhandlungen zwischen Paris Saint-Germain und ManCity sei es allerdings noch nicht gekommen. Der Spitzenklub von der englischen Insel sei sich bewusst, dass ein Transfer nur sehr schwer umzusetzen ist.

PSG versucht unterdessen Dembélés 2028 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern, die Gespräche hierüber sollen unlängst allerdings ins Stocken geraten sein. In Saudi-Arabien soll zudem mit den ganz grossen Geldscheinen gewedelt werden, Dembélés Entscheidung steht wohl noch aus.

Dembélé spielt mit zwölf Toren und sieben Vorlagen in 27 Spielen (1367 Minuten) einmal mehr eine starke Saison, wird aber immer wieder von Verletzungen ausgebremst.