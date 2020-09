Durch die Blume: Dias spricht von Abschied

Ruben Dias sollte in Kürze einen Vertrag bei Manchester City unterzeichnen. Er selbst liess am Samstag Worte voller Demut durchklingen.

Er weiss sehr wohl, dass es am Samstagabend voraussichtlich das letzte Spiel für seinen Jugendklub Benfica Lissabon gewesen ist. Das Besondere: Ruben Dias (23) hatte beim 2:0 gegen den Moreirense FC neben Nati-Star Haris Seferovic getroffen.

“Ich bin sehr glücklich. Das war ein sehr wichtiges Spiel für mich und mit einem Tor zum Sieg beizutragen, war sehr besonders für mich. Es war ein besonderer Moment und ich glaube, jeder weiss warum”, sagte Dias gegenüber dem Vereinskanal.

Insider Fabrizio Romano berichtet, dass Dias’ Transfer zu Manchester City in trockenen Tüchern sei. Am Samstag seien letzte Abmachungen zwischen Benfica und Nicolas Otamendi (32) getroffen worden, der Teil des Deals ist und in Lissabon einen Vertrag bis 2023 erhält.

Dem Vernehmen wird für Dias trotz allem eine Ablösezahlung von satten 55 Millionen Euro fällig.

aoe 27 September, 2020 16:32